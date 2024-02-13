Сума збитків завданих державі після полювання у «Чорному лісі» сягає 470 тисяч гривень

На території природно-заповідного господарства «Чорний ліс», що на Прикарпатті, знайшли рештки благородного оленя. До скоєного можуть бути причетними троє жителів села Завій Калуського району. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як зазначили у поліції Івано-Франківської області 13 лютого, про знайдені на території «Чорного лісу» рештки оленя повідомив директор лісомисливського науково-дослідного природно-заповідного господарства. Поліцейські опитали лісників і встановили, що до скоєного можуть бути причетні троє чоловіків – мешканців села Завій.

«Під час санкціонованих обшуків за їхніми місцями проживання поліцейські виявили та вилучили заморожене м'ясо, схоже на м'ясо дикої тварини, рюкзак із плямами речовини бурого кольору, три одиниці зареєстрованої гладкоствольної зброї, набої, черепи оленів, косуль тощо», – розповіли в поліції.

Правоохоронці призначили ряд експертиз та відкрили кримінальну справу за незаконне полювання. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі. За оцінкою Українського товариства мисливців та рибалок, сума збитків завданих державі після полювання у «Чорному лісі» сягає 470 тисяч гривень.