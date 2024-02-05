Браконьєра затримали на території мисливських угідь у Дрогобицькому районі

На території мисливських угідь у Дрогобицькому районі на Львівщині браконьєр вбив лося червонокнижного. На порушника склали адмінпротоколи, також справою займається поліція.

Як розповіли в понеділок, 5 лютого, у Держекоінспекції Львівщини, вбитого самця лося, занесеного до Червоної книги України, виявили на території Дрогобицького району в лісових мисливських угіддях. На місці події події працювали фахівці Держекоінспекції, слідчо-оперативна група поліції, Держспоживслужба, лісова охорона та користувач мисливських угідь.

Вбивство червонокнижної тварини сталося в Дрогобицькому районі (фото Держекоінспекції)

Порушника встановили. На нього склали протоколи за повторне порушення правил полювання та порушення вимог щодо охорони видів тварин, занесених до Червоної книги (ч. 2 ст. 85; ч. 2 ст. 90 КУпАП). Спеціалісти Держекоінспекції підрахували збитки, завдані внаслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства та полювання – їх розмір 80 000 грн.

Матеріали скерували в Дрогобицький відділ поліції для проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження.