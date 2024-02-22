Петра Коваля затримали 4 лютого разом із тушею червонокнижного лося

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області виніс вирок водієві-електромонтеру оперативно-виїзної бригади ПАТ «Львівобленерго» Петра Коваля, якого спіймали з тушею червонокнижного лося. Суд оштрафував його на 18,7 тис. грн.

Як вказано в матеріалах справи, 4 лютого 2024 року вранці, попри запроваджену на час воєнного стану заборону на полювання та відсутність відповідних дозволів на відстріл тварин, що занесені в «Червону книгу», Петро Коваль взяв зброю Savage Axis та вийшов на полювання. Перебуваючи в лісі в селі Солонське Дрогобицького району, він побачив «Лося європейського» та вистрілив у шию тварини. Від вогнепального поранення тварина загинула на місці.

Тушу загиблої червонокнижної тварини виявили працівники Держекоінспекції Львівщини, які викликали на місце слідчо-оперативну група поліції, Держспоживслужбу та лісову охорону. У суді Петро Коваль свою провину визнав та підтвердив обставини справи.

Суддя Дрогобицького міськрайонного суду Руслана Курус визнала Петра Коваля винним в незаконному полюванні за ч. 1 ст. 248 ККУ та призначила йому 18,7 тис. грн штрафу. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.