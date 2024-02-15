Двоє чоловіків вирушили на незаконне нічне полювання в Стрийському районі

Сколівський районний суд Львівської області виніс вирок 63-річному Івану Будаю, який під час полювання випадково застрелив свого племінника. Суд призначив йому два роки іспитового терміну.

Інцидент трапився 23 вересня 2023 року близько 23:00 в лісовому масиві урочища «Карпина Яма» неподалік села Климець. Іван Будай разом із племінником вийшли на незаконне полювання. При собі Іван Будай мав власний зареєстрований мисливський нарізний карабін марки «Сайга». Розділившись, чоловіки блукали лісом у пошуках дичини.

Пенсіонер не перевірив лінію пострілу, помилково сприйняв свого 38-річного племінника за дику тварину та вистрілив у нього з відстані 70 м. Чоловік отримав вогнепальне поранення шиї, від якого останній помер на місці.

В суді Іван Будай свою вину визнав і пояснив, що справді сприйняв людину за тварину й тому вистрілив. Попросив суворо його не карати та зазначив, що виплатив родичам матеріальну шкоду. Своєю чергою родичі загиблого чоловіка також попросили суд суворо пенсіонера не карати.

Враховуючи обставини справи, суддя Сколівського райсуду Юрій Ясінський визнав Івана Будая винним за ч. 1 ст. 119 ККУ та призначив три роки позбавлення волі. Втім суд звільнив його від відбування покарання, призначивши два роки випробувального терміну. Крім цього, він має заплатити понад 24 тис. грн судових витрат. Вирок можна оскаржити в апеляції.