Заборона полювання діятиме до завершення воєнного стану

Голова Львівської обласно військової адміністрації (ЛОВА) Максим Козицький підписав 8 серпня наказ про повну заборону полювання на території Львівщини до завершення дії воєнного стану.

«Заборонити полювання на території області до припинення дії або скасування воєнного стану в Україні, за винятком регулювання чисельності окремих мисливських видів звірів з дотриманням вимог чинного законодавства України», – йдеться у тексті наказу, повідомили ZAXID.NET в прес-службі ЛОВА.

Наказ голови ЛОВА про заборону полювання

У документі зазначається, що таке рішення прийнято «з метою запобігання загрози життю та заподіяння шкоди здоров’ю населення на території Львівської області». При цьому єгері мисливських господарств усіх форм власності мають бути забезпечені формою не військового зразка, тобто без використання хакі чи камуфляжу.

Виконання цього наказу доручили забезпечити поліції, обласному управлінню лісового та мисливського господарства, Держекоінспекції та місцевій владі. Місцева влада також має провести роз’яснювальну роботу серед мешканців щодо згаданої заборони.