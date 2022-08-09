67-річного мешканця села Думичі затримали за замах на вбивство свого сина

У понеділок, 8 серпня, під час побутового конфлікту у селі Думичі на Львівщині 67-річний батько вистрелив у свого 41-річного сина з мисливської рушниці. У результаті сина госпіталізували в реанімацію з вогнепальним пораненням шиї та плеча.

За даними поліції Львівщини, близько 18:00 між родичами виник конфлікт, під час якого 67-річний батько здійснив два постріли з мисливської рушниці у свого 41-річного сина, маючи намір його вбити. Кулі влучили у плече та шию постраждалого, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження.

Про чоловіка з вогнепальними пораненнями поліції повідомили медики швидкої допомоги. Зараз поранений перебуває у реанімації.

Поліцейські оперативно встановили місце перебування та затримали підозрюваного у злочині батька. Невдовзі суд обере 67-річному чоловікові запобіжний захід. Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до 15 років за замах на вбивство (ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 ККУ).

Правоохоронці не розголошують, в якому селі трапився інцидент. За даними ZAXID.NET, трагічна подія відбулася в селі Думичі на Жовківщині.