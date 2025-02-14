Інцидент трапився 8 серпня 2022 року в селі Думичі на Львівщині

Жовківський районний суд виніс вирок 69-річному Юрію Я., який під час конфлікту вистрілив у свого сина з рушниці. Суд призначив йому 7 років увʼязнення, хоча чоловік заявив, що із сином примирився.

Інцидент трапився 8 серпня 2022 року в селі Думичі на Львівщині. Тоді під час побутового конфлікту 67-річний батько Юрій Я. вистрелив у 41-річного сина з мисливської рушниці ТОЗ-БМ К-16. Із вогнепальним пораненням шиї та плеча сина госпіталізували в реанімацію.

У суді Юрій Я. пояснив, що раніше син служив в українському війську, де отримав контузію. Через це вдома вони часто конфліктували. Того дня син вдарив його по голові та погрожував убивством. Тоді він вирішив взяти рушницю і налякати його. Чоловік один раз вистрілив у повітря, але частина дробу влучила в сина. Після цього інциденту чоловік кілька разів хотів вчинити самогубство, однак рідні його рятували. Зараз вони з сином примирилися.

Потерпілий син у суді розповів, що часто зловживав алкоголем і через контузію мав провали в памʼяті, під час яких міг нападати на батька. Він вважає, що сам винен у конфліктній ситуації. Його сестра підтвердила, що брат чинив домашнє насильство впродовж 20 років.

Враховуючи обставини справи, суддя Зорян Оприск визнав Юрія Я. винним у замаху на кримінальне правопорушення та умисному вбивстві за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 ККУ. І призначив йому 7 років позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.