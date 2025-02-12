На Львівщині поліцейські затримали 41-річну жінку, яка під час розпивання алкоголю смертельно побила знайомого іноземця.

Як повідомили у поліції, 10 лютого 50-річна мешканка Яворівського району та її знайомий іноземець були в гостях. Під час розпивання алкоголю між ними виник конфлікт, під час якого жінка жорстоко побила знайомого, внаслідок яких він помер.

Його тіло виявили наступного дня в будинку одного з сіл Яворівського району. На тілі 41-річного іноземця, який тимчасово проживав на Львівщині, виявили численні травми.

Підозрювану затримали, слідчі повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Невдовзі суд обере їй запобіжний захід. За вчинене жінці загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.