У селі Уличне біля Трускавця на Львівщині пиятика між трьома товаришами завершилася вбивством. Нападник завдав жертві 10 ударів ножем. Тепер йому загрожує до 15 років тюрми за умисне вбивство.

За даними поліції Львівщини, інцидент стався 6 лютого в приватному будинку. Власник помешкання та двоє його гостей спільно вживали спиртні напої, після чого господар пішов спати. Далі між двома гостями віком 56 та 70 років виник конфлікт, під час якого молодший завдав старшому 10 ударів ножем. Від отриманих поранень той помер. Наступного дня, 7 лютого, вранці господар будинку виявив тіло на подвір’ї та повідомив у поліцію.

За даними ZAXID.NET вбивство сталося у селі Уличне Трускавецької громади.

Вбивця з місця події втік, його оперативно розшукали та затримали. Мешканцю Стрийського району повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до 15 років. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.