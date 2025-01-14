Нападник забіг у квартиру до незнайомої жінки і жорстоко вбив її ударами по голові

У понеділок, 13 січня, у квартирі на вул. Тершаківців у Львові жорстоко вбили 76-річну пенсіонерку. Тіло жінки з важкими травмами голови знайшли її сусіди. За підозрою у вбивстві поліцейські затримали 17-річного юнака, студента Львівської політехніки.

Як повідомили в патрульній поліції та поліції Львівщини, жорстоке вбивство трапилося напередодні ввечері на вул. Тершаківців. Близько 22:00 до поліції зателефонували мешканці будинку та повідомили, що бачили, як за пів години до того невідомий з вулиці забіг у квартиру сусідки, а через деякий час утік. Після цього у квартирі знайшли тіло 76-річної сусідки з ознаками насильницької смерті – численними травмами голови.

За даними поліції, нападник завдав постраждалій численних ударів по голові, ймовірно, стільцем та кухонним молотком.

На пошуки вбивці залучили всі підрозділи поліції. Під час обстеження прилеглої території патрульні поліцейські помітили схожого за орієнтуванням хлопця, який мав порваний одяг та плями бурого кольору на обличчі, руках і одязі, тому негайно затримали ймовірного вбивцю. Встановити нападника також допомогли записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина».

Нападника оперативно затримали

Підозрюваним виявився студент одного з львівських вишів, 17-річний уродженець Кіровоградської області. На момент вчинення злочину він перебував в неадекватному стані. За даними ZAXID.NET, хлопець навчається у Львівській політехніці, під час затримання він був у стані сильного наркотичного сп’яніння.

За фактом вбивства слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до 15 років. Затриманому готують підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.