Нестор Литвинчук завдав Дарьї Косенок 27 ударів ножем, зокрема, в серце та легені

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив у силі вирок для 23-річного Нестора Литвинчука, вбивці 19-річної львівської студентки Дарьї Косенок, у вигляді довічного ув’язнення.

Як розповів ZAXID.NET адвокат Ігор Акер, який представляв у суді постраждалих родичів дівчини, у вівторок, 26 листопада, Верховний Суд розглянув касаційну скаргу захисників Нестора Литвинчука. У результаті суд залишив без змін вирок 23-річному вбивці у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, жорстоке вбивство студентки ЛНУ імені Івана Франка родом з Дніпропетровщини Дарьї Косенок сталося у Львові у березні 2021 року. Нестор Литвинчук з Житомирщини запросив в орендовану на добу квартиру Дарью, з якою раніше зустрічався і яка хотіла розірвати з ним стосунки. Наступного дня її знайшли мертвою – з численними ножовими пораненнями в груди, зокрема, у серце та легені. Нестора Литвинчука поліцейські оперативно затримали у Східниці, куди він встиг втекти і переховувався в одному з хостелів.

Спершу судово-психіатрична експертиза визнала Нестора Литвинчука неосудним, однак проведена у Києві на вимогу батьків дівчини повторна екпертиза спростувала попередні висновки екпертів та встановила, що Литвинчук симулює психічний розлад.

У суді Нестор Литвинчук свою вину визнав повністю, але не розкаявся. Захисники підсудного покликалися на його щире каяття, однак, суд не взяв до уваги такі аргументи, враховуючи його поведінку після вбивства, втечу з місця події, невисловлювання жалю з приводу вчиненого та залишення потерпілої у квартирі.

Вироком Личаківського районного суду Львова у червні 2023 року Нестору Литвинчуку присудили довічне позбавлення волі. У вересні 2023 року цей вирок підтвердив Львівський апеляційний суд.