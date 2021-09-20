20-річний Нестор Литвинчук, підозрюваний у жорстокому вбивстві 19-річної студентки Дарьї Косенок навесні цього року у Львові, психічнохворий і не може усвідомлювати своїх дій. Такий висновок проведеної йому судово-психіатричної експертизи. Натомість батьки дівчини не довіряють встановленому діагнозу – вважають, що в такий спосіб вбивця їхньої доньки намагається уникнути покарання. Тому вимагають незалежної експертизи.

ZAXID.NET поспілкувався з батьками загиблої дівчини та мамою підозрюваного хлопця та з’ясував нові подробиці резонансної справи.

«Тож не дістанься ти нікому»

Дарья Косенок з Кам’янська на Дніпропетровщині та Нестор Литвинчук з Житомира почали зустрічатися восени 2019 року. На той час обом було по 18 років. Познайомилися через соцмережі, вперше зустрілися у Львові, де Дарья (так ім’я дівчини записане у паспорті) навчалася на філологічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка за спеціалізацією «перська мова». Про студентку позитивно відгукувалися викладачі та однокурсники. Попри юний вік, стосунки між молодими людьми були серйозними, і про це знали їхні батьки.

Нестор разом з Дашею приїжджав до батьків дівчини у Кам’янське (батьки розлучені і проживають окремо). На маму дівчини хлопець справив позитивне враження.

«Бачила його один раз, коли він приїжджав на автомобілі за донькою. Невисокого зросту, худенький, поводився коректно, був спокійний і ввічливий. Я довіряла своїй доньці, а в них були серйозні стосунки», – розповідає мама Даші Ганна Косенок.

Натомість батько дівчини Андрій Косенок каже, що хлопець йому одразу не сподобався. Насторожувало батька те, що той ніде офіційно не працював (і не навчався), але дозволяв собі жити на широку ногу і надто розкидався грішми. Нестор по кілька місяців жив у різних містах (Києві, Одесі, Львові), де винаймав недешеве житло, орендував автомобілі. Батько навіть припускав, що хлопець його доньки торгує наркотиками.

«Даша розповідала, що він займався біткоїнами, проводив курси – навчав людей, як заробляти на криптовалюті. У мене це викликало сумніви. Він постійно змінював місця проживання, витрачав великі гроші на житло – по 15 тис. грн у місяць. Він не дослухався, коли Даша йому казала зменшити витрати і відкладати гроші, щоби влаштувати майбутнє, а жив у своє задоволення», – розповідає Андрій Косенок.

Молоді люди зустрічалися близько року. Коли ж Нестор почав виявляти несподівану агресію і занадто контролювати Дашу – вона вирішила розірвати з ним взаємини. Хлопець її не відпускав.

«Вони фактично розійшлися восени минулого року. Але він продовжував її переслідувати, погрожував, що він вчинить самогубство, накладе на себе руки, – розповідає Ганна Косенок. – Даша була дуже співчутлива та добра, її це турбувало. Вона казала: мама, якщо з ним щось станеться, я собі цього ніколи не пробачу. Він на цьому зіграв, виманив її шантажем. Вона хотіла з ним розійтися по-людськи – поговорити [перед розривом]. Він це розумів і зробив так, щоб вона не дісталася нікому».

29 березня цього року Литвинчук винайняв квартиру на вул. Личаківській, 36 у Львові, куди запросив дівчину. Наступного дня її знайшли вбитою – з дев’ятьма ножовими пораненнями в груди, зокрема, у серце та легені. Підозрюваного Нестора Литвинчука поліцейські оперативно затримали у Східниці, куди він встиг втекти і переховувався в одному з хостелів. Під час затримання він зізнався у скоєному.

Під час затримання Нестор Литвинчук зізнався у вбивстві Дарьї (фото поліції)

«Він "косить" під хворого»

Суд обрав Нестору Литвинчуку запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. У межах слідства затриманому провели стаціонарну судово-медичну експертизу у Львівській психіатричній лікарні та виявили в нього психічну хворобу.

«На даний час страждає тимчасовим хворобливим розладом психічної діяльності у формі поліморфного психотичного розладу, не може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними», – йдеться у висновку експертів-психіатрів.

Натомість експерти не відповіли на питання, чи був Нестор Литвинчук психічнохворим уже на момент вчинення вбиства, чи його психіка була порушена уже після цього. Це важливий момент, щоб зрозуміти обставини злочину. За словами психіатрів, це можливо встановити під час додаткової судово-психіатричної експертизи лише після його лікування у психіатричному закладі із суворим наглядом.

Взявши до уваги висновок експертів, наприкінці серпня суд змінив Нестору Литвинчуку запобіжний захід – тепер його утримують не в СІЗО, а у Львівській обласній психіатричній лікарні. 23 вересня суд розгляне клопотання прокурора про примусове лікування хлопця, у межах якого йому і проведуть додаткову експертизу.

Батьки дівчини мають сумніви щодо висновків львівських психіатрів та вимагають незалежної судово-психіатричної експертизи в Дніпрі або ж у Києві.

«Він "косить" під хворого. Вони пишуть, що в нього якісь психічні розлади, але це все маячня», – категорично заявляє Андрій Косенок. На його думку, в такий спосіб вбивця його доньки хоче уникнути покарання.

«Ми клопочемо про проведення незалежної експертизи, – додає мама дівчини Ганна Косенок. – Яким би не був висновок незалежної експертизи, я його прийму. Є багато питань до львівської експертизи, висновки дуже обтічні. Зараз він хворий, а відповісти, чи був він хворий тоді [коли вчинив злочин], вони не можуть. Раз не можуть, хай ще раз проводять експертизу».

«Він мав водійські права, був програмістом, адекватною людиною. Я впевнена, що він може симулювати психічну хворобу», – вважає Ганна Косенок.

Батьки Даші ознайомилися з матеріалами справи та зробили висновок, що вбивство їхньої доньки не було спонтанним, а заздалегідь спланованим. Нестор Литвинчук готувався до злочину, зокрема, вивчав сайти з відповідною тематикою.

«Мій син – хворий»

Нестор Литвинчук виріс без батька, його виховала мама. Також у нього є молодша сестра, хвора на аутизм важкої форми. Зараз Ганна Литвинчук зі сльозами розповідає про сина, наполягає, що він хворий. Жінка картає себе за те, що вчасно не помітила в нього ознаки психічної недуги.

«Те що він з Дашею посварився і вони розійшлися, я розуміла, що він дуже важко це переживав – він сильно схуд, ходив дуже сумний, пригнічений. Це було за кілька місяців до того, як це все сталося. Розумію, що це моя велика вина як мами, мені потрібно було якось з ним обговорювати цю тему. Тоді я не розуміла, що це були сигнали психічної хвороби, – каже Ганна Литвинчук.

«Раніше він був хорошою людиною, хорошим сином – добре вчився, був дуже здібний. У нас хороша сім’я», – стверджує вона.

Зараз мама має можливість спілкуватися з Нестором, який проходить лікування у Львівській психлікарні, лише по телефону. Але вбивство Даші з сином не обговорювала.

«Для мене головне, щоби вилікувати його. Я би дуже хотіла, щоб він продовжував повноцінне життя та допомагав Дашиним родичам, – каже Ганна Литвинчук. – Думаю, що на момент скоєння злочину він не розумів, що робить. Він був дуже хорошою людиною. Цей злочин вчинила його хвороба».

Мама Нестора за кілька місяців після вбивства їздила до мами Дарьї – попросила пробачення.

Нестору Литвинчуку загрожує 15 років тюрми за умисне вбивство дівчини. Якщо буде остаточно встановлено, що він вчинив злочин у стані неосудності, його звільнять від кримінальної відповідальності та продовжать примусове лікування.