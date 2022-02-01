19-річну студентку Львівського університету Дарью Косенок знайшли вбитою у березні 2021 року в орендованій квартирі

Київський міський центр судово-психіатричної експертизи спростував попередні висновки львівських експертів про неосудність 20-річного Нестора Литвинчука, підозрюваного у жорстокому вбивстві 19-річної львівської студентки Дарьї Косенок. За висновками київських експертів, Литвинчук лише симулює психічну хворобу, щоб уникнути покарання за вбивство.

На підставі ухвали Личаківського районного суду Львова, прийнятої за наполяганням батьків Дарьї Косенок, Київський міський центр судово-психіатричної експертизи провів незалежну судово-психіатричну експертизу щодо Нестора Литвинчука. Висновки київських експертів виявилися прямо протилежними до попередніх висновків львівських психіатрів, які визнали його неосудним.

За висновком київських експертів, у Нестора Литвинчука не було ознак психічної хвороби на момент скоєння злочину, і зараз він теж здоровий і не потребує примусового лікування.

Під час затримання Нестор Литвинчук зізнався у вбивстві Дарьї (фото поліції)

«За своїм психічним станом у період часу, до якого відноситься правопорушення, в скоєнні якого Литвинчук Н.О. обвинувачується (29.03.2021), він міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. У теперішній час у Литвинчука Н.О. не виявлено ознак будь-якого психічного розладу. У теперішній час у Литвинчука Н.О. виявлено ознаки симуляції. За своїм психічним станом у теперішній час Литвинчук Н.О. може усвідомлювати свої дії та керувати ними», – сказано у висновку київських психіатрів, наданому ZAXID.NET родичами вбитої дівчини.

Батько вбитої дівчини Андрій Косенок розповів ZAXID.NET, що наполягатиме, аби Литвинчука перевели з психлікарні у СІЗО і довели справу до вироку. Батьки дівчини вважають, що він мав би бути засуджений на довічне ув’язнення, оскільки вбивство було скоєно з особливою жорстокістю. Наступне засідання суду заплановане на 8 лютого.

Раніше за результатами експертизи у Львівській психіатричній лікарні Нестора Литвинчука було визнано неосудним. Водночас львівські експерти не змогли з'ясувати, чи був Литвинчук психічнохворим на момент вчинення вбивства, чи його психіка була порушена уже після цього. Тому львівські психіатри рекомендували проведення додаткової судово-психіатричної експертизи. Батьки дівчини заявляли, що Нестор Литвинчук «косить під хворого» та наполягали на проведенні незалежної експертизи.

Нагадаємо, що жорстоке вбивство Дарьї Косенок сталося у Львові 29 березня минулого року. Литвинчук запросив в орендовану на добу квартиру Дарью, з якою раніше зустрічався і яка хотіла розірвати з ним стосунки. Наступного дня її знайшли мертвою – з численними ножовими пораненнями в груди, зокрема, у серце та легені. Нестора Литвинчука поліцейські оперативно затримали у Східниці, куди він встиг втекти і переховувався в одному з хостелів. Під час затримання він зізнався у скоєному.