Львівські поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 19-річної львівської студентки Дарьї Косенок, знайденої напередодні вбитою в орендованій квартирі на вул. Личаківській. Про це львівська поліція повідомила вранці 31 березня.

«Вже за кілька годин правоохоронці встановили особу зловмисника, причетного до вбивства, 19-річного мешканця Житомирської області. Оперативники карного розшуку поліції Львівщини спільно із колегами з Рівненської та Житомирської областей затримали його», – повідомили у поліції.

19-річного хлопця затримали спільно з поліцейськими Рівненщини та Житомирщини

Поліція не розголошує подробиці затримання, але ZAXID.NET стало відомо, що підозрюваного у вбивстві 19-річного мешканця Житомира затримали в одному з хостелів Східниці, де він переховувався. Попередньо він зізнався у вбивстві, однак причини такого жорстокого вбивства ще належить встановити. Відомо, що постійно у Львові він не проживав, приїжджав сюди час від часу для зустрічей з Дарьєю.

Нагадаємо, що тіло 19-річної Дарьї Косенок з множинними ранами знайшли ввечері 30 березня в орендованій квартирі будинку на вул. Личаківській, 36 у Львові. Знайшла тіло і викликала поліцію власниця квартири, а бойфренд дівчини зник.

Відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ, що передбачає до 15 років позбавлення волі.