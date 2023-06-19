Нестор Литвинчук вбив свою колишню дівчину Дарью Косенок, завдавши їй 27 ударів ножем, зокрема, в серце та легені

У понеділок, 19 червня, Личаківський районний суд Львова виніс вирок 22-річному Нестору Литвинчуку за вбивство 19-річної львівської студентки Дарьї Косенок. Два роки тому Нестор Литвинчук запросив дівчину, з якою раніше зустрічався і яка розірвала з ним стосунки, в орендовану на добу квартиру на вул. Личаківській у Львові, де завдав 27 ударів ножем. Вбивці дівчини присудили довічне позбавлення волі.

Як розповів ZAXID.NET адвокат Ігор Акер, який представляв у суді постраждалого батька дівчини, вироком суду Нестора Литвинчука засудили до довічного позбавлення волі.

Зі слів адвоката, обвинувачений свою вину визнав та намагався переконати суд, що він щиро розкаявся у вчиненому (під час розслідування він свою вину не визнавав). Також підсудний та його захисники просили перекваліфікувати статтю обвинувачення (з ч. 2 ст. 115 на ч. 1 ст. 115 ККУ), щоб пом'якшити покарання. Стверджували, що завдані дівчині 27 ножових поранень не є свідченням особливої жорстокості.

«У судовому засіданні він визнав, що він готувався до того завчасно, привіз з собою ніж. З пошукової бази його телефона було видно, що він шукав, як здійснити вбивство, яке за це передбачене покарання, як уникнути відповідальності. Все було попередньо сплановано, і він це підтвердив у судовому засіданні», – розповів Ігор Акер.

Також адвокат батька дівчини звернув увагу на поведінку підсудного. «Це була цинічна поведінка в суді. Він читав з папірця, що визнає вину і щиро кається. З його вигляду не було видно, що він шкодує за те, що здійснив. Його «щире каяття» можна розцінювати як спробу уникнути найвищої міри покарання», – зауважив Ігор Акер.

Також, відповідно до вироку, Нестор Литвинчук має сплатити батькові вбитої дівчини 861 тис. грн моральної шкоди. Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляції.

Нагадаємо, жорстоке вбивство студентки ЛНУ імені Івана Франка родом з Дніпропетровщини Дарьї Косенок сталося у Львові у березні 2021 року. Нестор Литвинчук з Житомирщини запросив в орендовану на добу квартиру Дарью, з якою раніше зустрічався і яка хотіла розірвати з ним стосунки. Наступного дня її знайшли мертвою – з численними ножовими пораненнями в груди, зокрема, у серце та легені. Нестора Литвинчука поліцейські оперативно затримали у Східниці, куди він встиг втекти і переховувався в одному з хостелів.

Спершу судово-психіатрична експертиза визнала Нестора Литвинчука неосудним, однак проведена у Києві на вимогу батьків повторна екпертиза спростувала попередні висновки екпертів та встановила, що Литвинчук симулює психічний розлад. Після цього справу передали до суду.