Нестор Литвинчук вбив свою колишню дівчину Дарью Косенок, завдавши їй 27 ударів ножем, зокрема, в серце та легені

Львівський апеляційний суд залишив у силі вирок для Нестора Литвинчука, вбивці 19-річної львівської студентки Дарьї Косенок, у вигляді довічного ув’язнення.

Як розповіли ZAXID.NET адвокат Ігор Акер, який представляв у суді постраждалого батька дівчини, а також в прокуратурі Львівщини, 20 вересня Львівський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу захисників 22-річного Нестора Литвинчука та залишив у силі вирок Личаківського районного суду Львова, яким вбивцю дівчини засудили до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, жорстоке вбивство студентки ЛНУ імені Івана Франка родом з Дніпропетровщини Дарьї Косенок сталося у Львові у березні 2021 року. Нестор Литвинчук з Житомирщини запросив в орендовану на добу квартиру Дарью, з якою раніше зустрічався і яка хотіла розірвати з ним стосунки. Наступного дня її знайшли мертвою – з численними ножовими пораненнями в груди, зокрема, у серце та легені. Нестора Литвинчука поліцейські оперативно затримали у Східниці, куди він встиг втекти і переховувався в одному з хостелів.

Спершу судово-психіатрична експертиза визнала Нестора Литвинчука неосудним, однак проведена у Києві на вимогу батьків дівчини повторна екпертиза спростувала попередні висновки екпертів та встановила, що Литвинчук симулює психічний розлад.

У суді Нестор Литвинчук свою вину визнав повністю, але не розкаявся. Захисники підсудного покликалися на його щире каяття, однак, суд не взяв до уваги такі аргументи, враховуючи його поведінку після вбивства, втечу з місця події, невисловлювання жалю з приводу вчиненого та залишення потерпілої у квартирі.