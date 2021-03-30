Дарію Косенок знайшли мертвою на другий день після зникнення

Зниклу напередодні 19-річну студентку Львівського національного університету Дарью Косенок, яка мешкала у гуртожитку, знайшли вбитою у квартирі на вул. Личаківській. Поліція встановлює обставини загибелі дівчини.

Дарья Косенок (так у паспорті) зникла у понеділок, 29 березня. Дівчина вийшла з гуртожитку №3 ЛНУ ім. І. Франка, що на вул. Медової Печери, 39.

Як повідомили ZAXID.NET джерела у Нацполіції Львівщини, увечері вівторка, 30 березня, 19-річну дівчину знайшли мертвою у квартирі на вул. Личаківській, 36. На тілі дівчини виявили сліди насильницької смерті.

Наразі поліція проводить слідчі дії та встановлює обставини цього вбивства. Як вона потрапила у ту квартиру поки не розголошують.

Відомо, що загибла дівчина родом з Дніпропетровської області. Вона навчалася на другому курсі філологічного факультету ЛНУ ім. І. Франка за спеціалізацією «перська мова».

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