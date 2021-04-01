Личаківський районний суд у четвер, 1 квітня, обрав найжорсткішу міру запобіжного заходу для 19-річного вбивці львівської студентки Дарьї Косенок. Хлопця триматимуть під вартою без права внесення застави.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі обласної прокуратури, Личаківський районний суд у четвер, 1 квітня, обрав міру запобіжного заходу для 19-річного житомирянина, який вбив студентку Дарью Косенок у Львові. Суд прийняв рішення взяти юнака під варту до 30 травня без можливості внесення застави. Через два місяці суд перегляне цей запобіжний захід.

Нагадаємо, резонансне вбивство 19-річної студентки Львівського національного університету трапилось 30 березня. Хлопець дівчини наніс їй 9 поранень кухонним ножем. Юнака розшукали за декілька годин після злочину і він одразу визнав свою провину. Пізніше хлопець розповів, що конфлікт з Дарьєю у нього виник на ґрунті ревнощів. За скоєне вбивство хлопцю загрожує 15 років тюрми.