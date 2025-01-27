Підозрюваний жорстоко побив матір

У Стрию 34-річний син під час конфлікту до смерті побив свою 57-річну матір. Його затримали. Про це у понеділок, 27 січня, повідомили у поліції Львівської області.

«Сьогодні, 27 січня, близько другої години ночі, до поліції надійшло повідомлення про те, що в квартирі одного з будинків на вулиці Січових Стрільців у Стрию можливо відбувається бійка, чути гучні крики. На місце події негайно виїхали екіпажі груп реагування патрульної поліції Стрийського районного управління поліції», – йдеться в повідомленні поліції.

Прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили тіло 57-річної жінки з ознаками насильницької смерті. Медики, які приїхали на виклик, констатували її смерть. На місці злочину працювали слідчо-оперативна група, співробітники інших служб територіального підрозділу поліції, а також спеціалісти-криміналісти поліції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, між загиблою та її 34-річним сином виник конфлікт. Під час нього підозрюваний жорстоко побив матір, завдавши їй численні тілесні ушкодження, від яких вона померла. Підозрюваного затримали. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до 15 років. Досудове розслідування триває.