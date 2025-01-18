Чоловіки посварилися під час спільного розпивання алкоголю

У селі Нижнє Синьовидне на Львівщині за вбивство місцевого мешканця затримали 66-річного мешканця Стрийського району. Він встромив ножа у груди своєму знайомому, з яким напередодні вживав алкоголь.

Закривавленого потерпілого виявили на вулиці 17 січня близько 20:30. До нього викликали медиків, але чоловік помер до приїзду швидкої.

Як встановили поліцейські, того вечора між двома знайомими віком 66 і 68 років під час розпивання спиртних напоїв виник конфлікт. «Молодший завдав удар ножем у груди старшому, який від отриманого поранення згодом помер», – розповіли у поліції.

Підозрюваного затримали. За скоєне йому загрожує позбавлення волі до 15 років.