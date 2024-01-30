Андрій Шкварук під час побутового конфлікту з 32-річною дружиною до смерті її побив

Сокальський районний суд Львівщини виніс вирок 35-річному Андрію Шкваруку, який під час конфлікту з дружиною сильно її побив, від отриманих травм 32-річна жінка померла. Суд призначив нападнику сім років тюремного ув’язнення.

Як вказано у вироку суду, який винесли у січні 2024 року, випадок трапився ввечері 18 жовтня 2023 року. Андрій Шкварук під час побутового конфлікту з 32-річною дружиною декілька разів вдарив її кулаком у голову, потім ще кілька разів вдарив її по голові та у живіт. Жінка отримала важкі травми, унаслідок яких померла у лікарні.

Інформуючи про цей випадок, поліція зазначала, що нападник та потерпіла є мешканцями Сокаля. За даними правоохоронців, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння і, не зважаючи на те, що травмована дружина перебувала у важкому стані, медиків до неї не викликав. Це зробила її сестра зранку, коли зайшла в гості.

Щодо Андрія Шкварука порушили кримінальну справу через нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті. У суді він визнав свою провину.

Справу розглянув суддя Михайло Адамович, який дослідив усі матеріали та визнав Андрія Шкварука винним у побитті своєї дружини, призначивши йому сім років тюрми. На вирок ще може бути подана апеляція.