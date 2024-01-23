Залізничний районний суд Львова виніс вирок львів’янці Аліні К., яка під час конфлікту побила сусіда дерев’яною палицею. Жінка свою вину не визнала та заявила, що це був самозахист. Суд призначив їй один рік ув’язнення, але звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном на той самий строк.

Як вказано у вироку суду, який винесли у січні 2024 року, випадок трапився ще у листопаді 2020 року. Між Аліною К. та її сусідом виник конфлікт, під час якого жінка взяла дерев’яну палицю та кілька разів вдарила нею чоловіка, у якого згодом діагностували закритий перелом ліктьової кістки.

Потерпілий розповів, що Аліна К. та її мати часто конфліктують із сусідами, їх поведінка є агресивною. Його квартира розташована поруч із їхньою. Чоловік стверджує, що не може здавати квартиру в оренду, бо балкон загального користування заставлений мішками зі сміттям Аліни К. 18 листопада 2020 року потерпілий із дружиною прийшли у свою квартиру, відставили мішки зі сміттям і чоловік змащував дверний замок мастилом у вигляді аерозолю. За словами чоловіка, на балкон вийшла Аліна К. та почала голосно кричати. Дружина потерпілого подзвонила у поліцію, бо сусідка не підпускала їх до власної квартири, та почала знімати усе на телефон.

Чоловік заявляє, що під час сварки на балкон вибігла мати Аліни К. та почала його шарпати. Він тримав у руках аерозольний балончик і випадково розпилив його. Львів’янин заявив, що це відбулось інстинктивно і він не міг би вдарити старшу жінку. Після цього Аліна К. взяла дерев’яну палицю та почала його бити. Він прикрив голову руками, тому удари були по передпліччях рук. Конфлікт припинився, коли приїхала поліція. У чоловіка діагностували зокрема «закритий перелом середньої третини правої ліктьової кістки».

Допитана у суді Аліна К. свою провину не визнала та заявила, що це був самозахист. За словами львів’янки, 18 листопада 2020 року її сусід та його дружина почали викидати з балкону загального користування речі, які вона зі своєю мамою там залишила через ремонт в квартирі. Аліна К, стверджує, що, почувши шум на балконі, вийшла з квартири і сусід вдарив її ногою у живіт та розпилив «якусь речовину з балончика їй в очі». Після цього сусід начебто почав бити маму Аліни К., тому вона взяла дерев’яну палицю, щоб її захистити. Аліна К. заявила у суді, що лише «махала палицею» і не торкалась сусіда.

Справу розглянув суддя Сергій Колодяжний, який дослідив усі матеріали та визнав Аліну К. винною у нанесенні тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості своєму сусіду. Львів’янці призначили один рік тюрми, але звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном на той самий строк. На вирок ще може бути подана апеляція.