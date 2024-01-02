Поліція затримала нападника, йому повідомили про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень

У одному з кафе у Кам’янці-Бузькій 40-річний чоловік під час сварки сильно побив свого знайомого – 34-річний потерпілий госпіталізований до реанімації. Поліція затримала нападника, йому повідомили про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Про це інформує Львівська обласна прокуратура 2 січня.

Як вказано у повідомленні прокуратури, 26 грудня 2023 року у місті Кам’янка-Бузька в одному із кафе двоє місцевих мешканців відпочивали та розпивали разом спиртне. Між ними виникла суперечка, під час якої 40-річний чоловік почав бити кулаками по голові та тілу свого знайомого. Потерпілий втратив рівновагу та впав на підлогу, а нападник наносив удари ногами по тілу, відтягнув лежачого потерпілого на середину залу і знову продовжив побиття.

Як наслідок місцевий мешканець отримав численні тяжкі тілесні ушкодження і був госпіталізований у лікарню. За даними правоохоронців, він перебуває у реанімації.

Правоохоронці затримали нападника, йому інкримінують нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України) та повідомили про підозру. За клопотанням прокурора затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.