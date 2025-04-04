Розслідування справи тривало понад рік

Мешканець Кам’янки-Бузької проведе п’ять років у тюрмі за жорстоке побиття військовослужбовця, який перебував на реабілітації. Інцидент між двома чоловіками трапився у міському кафе. Внаслідок побиття військовий потрапив в реанімацію, а нападника затримали. 31 березня Кам’янка-Бузький суд виніс вирок – 5 років позбавлення волі, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Конфлікт між двома чоловіками, місцевими мешканцями, виник 26 грудня 2023 року у кафе, де вони розпивали алкогольні напої. Внаслідок суперечки постраждав 35-річний військовослужбовець, який після важкого поранення на Бахмутському напрямку проходив реабілітацію і повинен був незабаром повернутися до служби.

«У ході конфлікту обвинувачений почав бити кулаками по голові та тілу військового. Від великої кількості ударів він втратив рівновагу та впав на підлогу, а нападник продовжував його бити. Після цього відтягнув лежачого на середину залу і знову бив. Загалом фігурант наніс потерпілому близько 25 ударів ногами та 40 руками в обличчя та по тулубу. Після скоєного нападник покинув кафе, а потерпілий зміг самостійно дістатися додому», – нагадали події у прокуратурі.

Вранці наступного дня військовослужбовця госпіталізували в реанімацію у важкому стані. Медики діагностували внутрішню черевну кровотечу, розрив печінки та селезінки.

Нападника встановили та затримали. Йому інкримінували умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України). Суд визнав його винним і призначив покарання – 5 років позбавлення волі. Вирок суду набере законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.