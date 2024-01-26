Залізничний районний суд Львова виніс вирок двом колишнім поліцейським Дмитру Головатому та Віктору Харатону за побиття людей на львівському вокзалі. Випадки трапилися ще у 2017 році, коли чоловіки працювали у поліції. Суд призначив їм по сім років ув’язнення та позбавив звань старших сержантів поліції.

Як вказано у вироку суду, який винесли у січні 2024 року, Дмитро Головатий та Віктор Харатон працювали у Залізничному відділу поліції Львова. У лютому 2017 року вони побили чоловіка та жінку, які перебували у нетверезому стані на території головного залізничного вокзалу. Вони затримували людей та доставляли у приміщення превентивної діяльності Залізничного ВП, яке було розташоване на першому поверсі вокзалу, та били людей руками, ногами, а також гумовою палицею.

Правоохоронців обвинувачували у перевищенні влади та застосуванні насильства. Дмитро Головатий та Віктор Харатон у суді заперечили свою провину.

У суді один з потерпілих розповів, що він живе у селі та Львівщині та знає одного з обвинувачуваних – вони пересікались у громадському транспорті і потерпілий стверджує, що платив поліцейському по 50 грн за ночівлю на вокзалі. У лютому 2017 року року він не встиг на маршрутку додому і разом зі співмешканкою хотіли переночувати на вокзалі, до них підійшли поліцейські та відвели його у роздягалку чергової частини. Того дня чоловік відмовився платити і поліцейські висловлювали йому претензії, чому він вночі перебуває на вокзалі. Потерпілий заявляє, що його побили правоохоронці, зокрема наносили удари ногою в груди, а також по обличчю.

Потерпілий заявив, що йому вибили зуби, на яких тримався місток. Один з поліцейських копнув місток його співмешканці і сказав: «Мразь, підніми». Жінка не може дати свідчень, оскільки померла. На одному з відеозаписів, які досліджував суд, видно, як один з обвинувачених вдарив чоловіка кулаком у живіт.

Того місяця правоохоронці побили ще одну жінку на вокзалі, випадок трапився вдень 19 лютого. Жінка стверджує, що у приміщенні чергової частини її били руками, ногами, а також гумовим кийком по тілу. Вона звернулась у поліція через два тижні після побиття, бо боялась за своє життя. Побиття жінки було зафіксоване на камерах відеоспостереження.

Справу розглянула суддя Богдана Гедз, яка дослідила усі матеріали справи та визнала екс-правоохоронців винними у перевищенні влади та застосуванні насильства, призначивши їм по сім років тюрми з позбавленням займати певні посади протягом трьох років, також їх мають позбавити звань старших сержантів поліції. Їх взяли під варту у залі суду. На вирок ще може бути подана апеляція.