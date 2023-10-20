За скоєне затриманому загрожує до десяти років позбавлення волі

На Львівщині поліцейські затримали чоловіка, який у нетверезому стані побив свою дружину. Наступного дня вона померла у лікарні. За скоєне затриманому загрожує до десяти років позбавлення волі. Про це у п’ятницю, 20 жовтня, повідомили у поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, ввечері 18 жовтня між 35-річним чоловіком та його 32-річною дружиною, мешканцями міста Сокаль, виник побутовий конфлікт. Під час сварки чоловік завдав жінці численних ударів руками та ногами по голові, а також в інші ділянки тіла, спричинивши тяжкі ушкодження. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння і, не зважаючи на те, що травмована дружина перебувала у важкому стані, медиків до неї не викликав. Це зробила її сестра зранку, коли зайшла відвідати.

Лікарі швидкої допомоги доставили пацієнтку у лікарню. Там вона померла від отриманих травм. У жінки діагностували, зокрема, політравму, травму грудної клітини, травму живота, множинні садна та розрив кишківника.

Поліцейські затримали 35-річного чоловіка та повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Досудове розслідування триває.