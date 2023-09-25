Вбивство сталося під час полювання в Стрийському районі

У суботу, 23 вересня, у Стрийському районі на Львівщині 63-річний мисливець під час незаконного полювання застрелив свого 38-річного племінника. Поліція розслідує справу як вбиство через необережність.

Як розповіли в поліції Львівщини, трагедія трапилася 23 вересня близько 23:30 в одному з лісових масивів на території Стрийського району. Під час полювання 63-річний мешканець міста Сколе здійснив постріл з мисливського карабіна «Сайга», влучивши у свого племінника – 38-річного жителя Львова.

«За словами мисливця, він з родичем полював на дичину та в темноті переплутав його зі звіром. Куля влучила чоловіку у шию, спричинивши тілесні ушкодження, від яких він помер на місці події», – йдеться в повідомленні поліції.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за вбиство через необережність (ч.1 ст.119 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

Мисливця затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Також правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження зброю, з якої був здійснений смертельний постріл.

Зазначимо, у серпні 2022 року голова ЛОВА Максим Козицький підписав наказ про повну заборону полювання на території Львівщини до завершення дії воєнного стану.