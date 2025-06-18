Нардеп Олесь Довгий заявив, що йде з політики

Депутат Верховної Ради Олесь Довгий заявив, що написав заяву про складання мандату. За його словами, він йде з політики. Про це Олесь Довгий повідомив у дописі на своїй фейсбук-сторінці у середу, 18 червня.

«Іду з політики. Написав заяву про припинення повноважень народного депутата. Дві репліки. Перша: не планую балотуватися та обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.Друга: планую надалі підтримувати ЗСУ, соціальні та культурні проєкти», – написав Олесь Довгий.

Заява про складання мандату депутата Олеся Довгого

Заяву Довгого має розглянути Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради, а після має відбутися голосування Ради.

Що відомо про Олеся Довгого

Олесь Довгий народився 1 листопада 1980 року в Києві. Його батько Станіслав Довгий – народний депутат IV-VI скликань та науковець. Олесь Довгий був народним депутатом VIII скликання (2014-2019 роки) – до парламенту його обрали як безпартійного самовисуванця від округу №102 (Кіровоградська область).

У 2019 році Довгий був знову обраний до Верховної Ради IX скликання як безпартійний самовисуванець за тим же 102 округом (Кіровоградська область). Позафракційний. Також Олесь Довгий є членом Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Олесь Довгий увійшов до списку прогульників серед народних депутатів Верховної Ради IX скликання. Він пропустив 73% голосувань в проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року. А станом на кінець березня 2025 року, за даними проєкту Суспільного «Обранці», Довгий не відвідував 71% голосувань Верховної Ради. Ще у 8% голосувань він не брав участі, попри те, що був зареєстрований у парламенті.