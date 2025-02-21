Регламентний комітет розгляне заяву Ірини Кормишкіної 24 лютого

Народна депутатка від фракції «Слуга народу» та голова підкомітету з питань тарифного та нетарифного регулювання Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ірина Кормишкіна (Аллахвердієва) написала заяву про позбавлення її депутатського мандата. У січні політикиня отримала підозру від НАБУ та САП в умисному внесенні недостовірних відомостей до декларації. Про це повідомили народний депутат Олексій Гончаренко та джерела «Української правди» у Верховній Раді в п’ятницю, 21 лютого.

За словами Олексія Гончаренка, наразі заяву Кормишкіної про складання депутатських повноважень має розглянути Регламентний комітет, після чого відбудеться голосування в парламенті.

Зауважимо, що засідання комітету Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи відбудеться в понеділок, 24 лютого. Одним з питань порядку денного винесено розгляд заяви народної депутатки Ірини Кормишкіної про складення депутатських повноважень.

У чому підозрюють Ірину Кормишкіну

У жовтні 2024 року САП та НАБУ повідомили 46-річній Ірині Кормишкіній про підозру у незаконному збагаченні. За даними слідства, народна депутатка у 2021 – 2022 роках придбала будинок за 20 млн грн. Водночас її заощадження на той час не перевищували 2,7 млн грн.

Того ж місяця суд обрав для Ірини Кормишкіної запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями стали голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У січня 2025 року Ірині Кормишкіній оголосили ще одну підозру – в умисному внесенні недостовірних відомостей до декларації.

Невдовзі підозру також оголосили чоловіку нардепки, бізнесмену Юрію Кормишкіну. Його підозрюють у недостовірному декларуванні та легалізації майна дружини. ВАКС обрав для Юрія Кормишкіна запобіжний захід у вигляді застави у 15 млн грн.