Ірині Кормишкиній загрожує до 10 років позбавлення волі

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро оголосили народній депутатці від «Слуги Народу» Ірині Кормишкіній (Аллахвердієвій) нову підозру – у недостовірному декларуванні. Про це у четвер, 9 січня, повідомили у пресслужбі САП та НАБУ. Додамо, що імені підозрюваної не розголошують, однак з деталей справи зрозуміло, що йдеться про Ірину Кормишкіну.

За даними слідства, у декларації за 2023 рік вона не вказала дані майно, яке перебувало у неї в користуванні. Йдеться про будинок та земельні ділянки біля Одеси вартістю понад 17 млн грн, що придбані коштом необґрунтованих активів. САП та НАБУ оголосили Кормишкіній підозру в умисному внесенні недостовірних відомостей до декларації.

17 жовтня 2024 року САП та НАБУ вже повідомляли Ірині Кормишкіній про підозру у незаконному збагаченні. За даними слідства, нардепка у 2021-2022 роках придбала будинок за 20 млн грн. Водночас її заощадження на той час не перевищували 2,7 млн грн.

Того ж місяця суд обрав для Ірини Кормишкіної запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями стали голова фракції Верховної Ради України Давид Арахамія та голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Додамо, що за двома статтями Ірині Кормишкиній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Ірина Аллахвердієва (Кормишкіна) – українська економістка та народна депутатка України 9-го скликання від партії «Слуга народу». Дружина депутата Миколаївської облради від партії «Наш край» Юрія Кормишкіна.