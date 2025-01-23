Юрію Кормишкіну оголосили дві підозри

Миколаївському бізнесмену, чоловіку народної депутатки Ірині Кормишкіної (Аллахвердієвої) оголосили дві підозри. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють Юрія Кормишкіна у недоговірному декларуванні та легалізації майна. Про це у четвер, 23 січня, повідомили у НАБУ та САП. Зазначимо, що імен підозрюваних правоохоронці не розголошують, однак з деталей справи зрозуміло, що йдеться про подружжя Кормишкіних.

За даними САП та НАБУ, протягом 2021-2022 років нардепка отримала понад 20 млн грн, зазначається, що ця сума суттєво перевищувала її офіційні доходи. Надалі вона передала їх у позику своєму чоловікові, а він придбав за них будинок та земельну ділянку на Одещині, де зараз проживаю подружжя.

«На той момент депутат обласної ради та цивільний чоловік народної обраниці з метою приховання джерела походження такого майна та надання йому вигляду законності вчинив низку правочинів та фінансових операцій із вказаними грошима», – йдеться у повідомленні САП.

При цьому ні Ірина Кормишкіна, ні її чоловік Юрій не вказали у декларації за 2023 рік відомостей про цей будинок.

Юрію Кормишкіну оголосили підозри у недостовірному декларуванні та легалізації майна (ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 366-2 КК України). Бізнесмену загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Нагадаємо, 17 жовтня 2024 року САП та НАБУ повідомили Ірині Кормишкіній про підозру у незаконному збагаченні. За даними слідства, нардепка у 2021-2022 роках придбала будинок за 20 млн грн. Водночас її заощадження на той час не перевищували 2,7 млн грн.

Того ж місяця суд обрав для Ірини Кормишкіної запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями стали голова фракції Верховної Ради Давид Арахамія та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

9 січня 2025 року нардепці оголосили ще одну підозру – в умисному внесенні недостовірних відомостей до декларації.