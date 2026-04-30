За словами Сирського, виконання наказу суворо контролюватимуть

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський підписав наказ, який запроваджує обов’язкову ротацію військових на передовій задля збереження їхнього життя і здоров’я. Про це він повідомив у своїх соцмережах 30 квітня.

За його словами, активне застосування дронів суттєво змінило логіку ведення бойових дій: розмилися межі між передовою і тилом, ускладнилася логістика та переміщення як на полі бою, так і між позиціями.

«З метою збереження життя і здоров’я військовослужбовців, які виконують завдання як на лінії бойового зіткнення, так і в глибині оборони, підписав наказ щодо обов’язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї», – ідеться в повідомленні.

Що передбачає наказ?

військові можуть перебувати на позиціях до двох місяців, після чого їх необхідно замінити не пізніше ніж через місяць;

ротації повинні плануватися заздалегідь з урахуванням обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів;

️своєчасне забезпечення боєприпасами та продовольством військовослужбовців, які виконують завдання на позиціях;

️проходження медогляду та надання часу на відпочинок військовослужбовцям, які завершили виконання бойових завдань.

Олександр Сирський наголосив, що вимоги є обов’язковими для всіх підрозділів, які виконують завдання на передовій. Виконання наказу буде суворо контролюватися, а за його порушення передбачена відповідальність згідно з чинним законодавством і статутами ЗСУ.