Головнокомандувач ЗСУ підписав наказ про обов'язкову ротацію військових на передовій
Вимоги є обов’язковими для всіх підрозділів, які виконують завдання на передовій
Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський підписав наказ, який запроваджує обов’язкову ротацію військових на передовій задля збереження їхнього життя і здоров’я. Про це він повідомив у своїх соцмережах 30 квітня.
За його словами, активне застосування дронів суттєво змінило логіку ведення бойових дій: розмилися межі між передовою і тилом, ускладнилася логістика та переміщення як на полі бою, так і між позиціями.
«З метою збереження життя і здоров’я військовослужбовців, які виконують завдання як на лінії бойового зіткнення, так і в глибині оборони, підписав наказ щодо обов’язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї», – ідеться в повідомленні.
Що передбачає наказ?
військові можуть перебувати на позиціях до двох місяців, після чого їх необхідно замінити не пізніше ніж через місяць;
- ротації повинні плануватися заздалегідь з урахуванням обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів;
- ️своєчасне забезпечення боєприпасами та продовольством військовослужбовців, які виконують завдання на позиціях;
- ️проходження медогляду та надання часу на відпочинок військовослужбовцям, які завершили виконання бойових завдань.
Олександр Сирський наголосив, що вимоги є обов’язковими для всіх підрозділів, які виконують завдання на передовій. Виконання наказу буде суворо контролюватися, а за його порушення передбачена відповідальність згідно з чинним законодавством і статутами ЗСУ.