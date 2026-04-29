Прикордоннику загрожує довічне увʼязнення

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань викрили інспектора Державної прикордонної служби на допомозі росіянам. Прикордонник допомагав окупантам оминати протиповітряну оборону під час обстрілів України. Про це у середу, 29 квітня, повідомили у СБУ та ДБР.

Після мобілізації до лав ДПСУ затриманий через месенджер познайомився із російським розвідником, та погодився за гроші допомагати окупантам обстрілювати Україну. Під час відряджень до Київщини та Чернігівщини він фіксував позиції радіолокаційних станцій, зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп. Для роботи на росіян використовував спеціальне програмне забезпечення, яким користуються оператори радіолокаційних станцій.

«Це давало змогу отримувати детальну інформацію про повітряну обстановку не тільки в зоні відповідальності свого підрозділу та оперативно передавати її ворогу. Такі дані не перебували у відкритому доступі та могли бути використані агресором для ударів по українських військових і цивільних об’єктах», – йдеться у повідомленні ДБР.

ДБР зазначає, що слідчі зафіксували кілька епізодів передачі інформації росіянам. Крім того, він мав вистежити для окупантів розташування підрозділів БпЛА та енергооб’єктів.

Російського агента затримали, коли той проводив дорозвідку. Під час обшуків у нього вилучили телефон із готовим звітом для окупантів. Затриманому оголосили про підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Суд уже обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 19 березня СБУ повідомила про викриття військовослужбовця одного із підрозділів Сил безпілотних систем, який працював на російську ФСБ та розвідку прикордонної служби Білорусі.