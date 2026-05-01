Британець визнав себе винним

Київський районний суд Одеси оголосив вирок колишньому військовому інструктору з Великої Британії Россу Девіду Катмору, якого у жовтні 2025 року затримали за підозрою у роботі на російську спецслужбу. Британець визнав себе винним та уклав угоду з прокурором. Про це у пʼятницю, 1 травня, повідомило «Слідство.Інфо».

За даними слідчих, британець прибув до України у 2024 році, щоб готувати мобілізованих бійців на Миколаївщині. Проте інструктор уже за кілька місяців змінив роботу та почав співпрацювати з росіянами. Зокрема, чоловік передавав ФСБ дані про інших іноземних військових інструкторів на півдні України, а також інформацію про розташування навчальних центрів ЗСУ. Крім того, за завданням окупантів іноземець виготовив вибухівку, а також забрав зі схрону пістолет. Відомо, що росіяни заплатили Россу Девіду Катмору щонайменше 6 тис. доларів.

У жовтні 2025 року британця затримала СБУ та оголосила підозру у незаконному поширенні інформації про розташування ЗСУ, а також незаконному зберіганні зброї.

Під час судового засідання прокурор повідомив суддю, що Катмор висловив бажання укласти угоду про визнання винуватості, тож сторона обвинувачення просить призначити британцю покарання у вигляді увʼязнення строком на вісім років та шість місяців. Катмор підтвердив, що добровільно вирішив укласти угоду.

Суддя уточнив, що у разі укладання угоди він не зможе в апеляції оскаржити визнання вини, а лише строк увʼязнення, на що Катмор погодився.

Суд затвердив угоду Катмора та прокурора, яку вони уклали 23 березня 2026 року. Британця визнали винним у поширенні інформації про розташування ЗСУ з корисливих мотивів, що вчинене в умовах воєнного стану. Суд увʼязнив Катмора на вісім років та шість місяців, строк відбування покарання рахуватимуть з дати затримання – 28 жовтня 2025 року.