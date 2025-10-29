Іноземний агент пропонував свої послуги росіянам в інтернеті

Служба безпеки України затримала у Києві колишнього військового інструктора з Великої Британії, який працював на російські спецслужби. Спочатку він передавав інформацію про ЗСУ та інших військових інструкторів, а згодом на замовлення ФСБ мав виготовити вибухівку, повідомили у пресслужбах СБУ та Офісу генпрокурора у середу, 29 жовтня.

За даними правоохоронців, у 2024 році британський військовий інструктор прибув до України та почав готувати мобілізованих на Миколаївщині. Втім, вже за кілька місяців він припинив цю роботу, переїхав до Одеси та почав пропонувати свої послуги російським спецслужбовцям для «легкого заробітку».

«Для цього він залишав “оголошення” у різноманітних прокремлівських інтернет-групах. Згодом на нього вийшов співробітник ФСБ, який після вербування почав ставити іноземцю завдання», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Правоохоронці встановили, що ексінструктор передавав координати місць дислокації українських підрозділів, інформацію про інших іноземних інструкторів Сил оборони, а також фотографував територію навчального об’єкта, де він перебував.

Згодом британець отримав інструкцію для виготовлення саморобної вибухівки, а також отримав координати схрону, звідки дістав пістолет. Крім того, іноземець намагався налагодити доступ до командування військових підрозділів, за що отримав від росіян 6000 доларів.

Колишнього військового інструктора затримали у Києві, а 27 жовтня повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення даних про Сили оборони). У середу, 29 вересня, чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.