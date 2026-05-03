Увечері суботи, 2 травня, з території Білорусі до України залітала повітряна куля. Вона виконувала функцію ретранслятора, який посилює сигнал для російських безпілотників. Про це 3 травня в етері телемаратону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, Росія спільно з Білоруссю можуть намагатися «дестабілізувати ситуацію в напрямку нашого кордону». Прикордонники не виключають провокацій з боку Білорусі.

Демченко уточнив, що повітряну ціль, яку надалі ДПСУ ідентифікували як повітряну кулю, Білорусь запустила для допомоги росіянам.

«Фактично, це ретранслятор для того, щоб посилювати сигнал для повітряних засобів ураження, які Росія використовує проти України під час обстрілів», – пояснив речник.