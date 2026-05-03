Пожежа на ЛВДС «Перм»

У результаті ударів українських безпілотників лінійна виробничо-диспетчерська станція «Перм» у Пермському краї РФ зазнала значних руйнувань – орієнтовно знищено близько 70% об’єкта. Станція навряд чи зможе відновити свою роботу найближчим часом. Про це повідомив моніторинговий телеграм-канал Exilenova+.

За даними каналу, на території перекачувальної станції було знищено всі резервуари об’ємом по 50 тис. м³ кожен, що становить приблизно 314 тис. барелів нафти або нафтопродуктів у кожному резервуарі. Через розлив пального також вигоріла значна частина технологічних трубопроводів, що призвело до зупинки всіх виробничих процесів на невизначений термін.

Один із резервуарів меншого об’єму – ймовірно, 20 тис. м3 – зазнав часткових пошкоджень, тоді як ще три залишилися неушкодженими.

«Досить успішна операція СБУ: за два рейди було випалено приблизно 70% усієї ЛВДС», – додали в повідомленні.

Вартість вигорілих нафтопродуктів та обладнання на станції Exilenova+ оцінила приблизно у 20 млрд рублів (понад 220 млн доларів).



ЛВДС «Перм» – вузлова станція системи «Транснєфті», що відповідає за перекачування, зберігання та розподіл нафти магістральними трубопроводами. Через об’єкт проходять потоки в напрямку Пермського НПЗ, інших промислових центрів та експортної інфраструктури РФ. Далі сировина заходить у загальну систему транспортування і може прямувати до портів Приморськ, Усть-Луга, Новоросійськ і Туапсе.

Як повідомлялось, останні атаки на нафтову інфраструктуру в районі Пермі, включаючи ЛВДС «Перм» та НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез», сталися 29 та 30 квітня 2026 року.