Пожежа на НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» 30 квітня

Уночі четверга, 30 квітня, дрони знову атакували російську Пєрмь, що за понад 1500 км від України. У місті пролунали вибухи, після чого спалахнула пожежа. Про це повідомили моніторингові телеграм-канали.

Губернатор Пєрмського краю РФ Дмітрій Махонін заявив про атаку «на один із промислових об’єктів» краю, однак не назвав його. Він зазначив, що працівники перебувають у захисних спорудах, постраждалих та значних руйнувань немає.

«Життю та здоров’ю мешканців нічого не загрожує. Загрози хімічної небезпеки немає», – написав Махонін в телеграмі.

За даними OSINT-проєкту «Кіберборошно», під ударом опинився нафтопереробний завод «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез».

«За результатами аналізу матеріалів у медіа підтверджено влучання БпЛА “Лютий” в установку АВТ-4 – зокрема, у вакуумну колону. Вогонь перенісся також на атмосферну ректифікаційну колону», – ідеться в повідомленні.

«Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» є одним із найбільших НПЗ у Росії з річною потужністю близько 13 млн тонн. Підприємство має стратегічне значення для «Лукойлу» на Уралі, забезпечуючи паливом як цивільний сектор, так і військові потреби РФ.

Установка АВТ-4 – ключовий вузол первинної переробки нафти. Атмосферна ректифікаційна колона розділяє сировину на основні фракції: бензин, гас, дизельне паливо та мазут. Вакуумна колона переробляє мазут у вакуумних умовах, отримуючи вакуумний газойль – сировину для каталітичного крекінгу та виробництва масел. Ураження обох колон фактично виводить установку з ладу повністю.

Доповнено о 13:55. СБУ підтвердила ураження НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» та ймовірне ураження установки АВТ-4 на підприємстві.

Також спецпризначенці повторно уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Пермь», яка забезпечує постачання нафти на НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез».

«Учора на цю станцію вже навідувалися безпілотники Служби безпеки. Сьогодні там з’явилися нові осередки пожежі», – ідеться в дописі.

Нагадаємо, 29 квітня безпілотники атакували Орський нафтопереробний завод. Згодом президент Володимир Зеленський наголосив, що далекобійні безпілотники СБУ уразили російські нафтові об’єкти, розташовані на відстані понад 1500 км.