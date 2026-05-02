Трьом посадовцям оголосили підозри

В одному з освітніх закладів Луцька поліція викрила схему бронювання військовозобовʼязаних чоловіків і фіктивного влаштування їх вчителями. Вони не виконували своїх обов’язків, але отримували заробітну плату. Їм незаконно виплатили понад 3 млн грн.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Нацполіції, чоловіків призовного віку оформляли вчителями, вони отримували відстрочку від призову під час воєнного стану. Вони отримували заробітну плату та премії, частиною ділилися з організаторами схеми. Насправді ж вони не ходили на роботу, а працювали у зовсім інших сферах – від торгівлі до сфери послуг.

У Волинській прокуратурі додали, що фіктивно працевлаштовані чоловіки були оформлені зокрема і асистентами вчителів, які допомагають дітям з особливими освітніми потребами: «Через їхню відсутність на робочих місцях такі учні ліцею були позбавлені належних умов навчання та розвитку».

За приблизними підрахунками, фіктивним вчителям виплатили понад 3 мільйони гривень, з яких майже 1 млн грн псевдовчителі перерахували на банківський рахунок фігурантів справи.

Поліцейські провели 51 обшук вдома та на роботі підозрюваних, у тому числі й у працівників управління освіти. Вилучили документацію, комп’ютерну техніку, флеш-носії, банківські картки, долари, гривні, євро, злоті, форинтів.

Директора, його заступника та секретаря навчального закладу затримали і повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), що передбачає до 12 років позбавлення волі.

Поліцейські встановлюють причетність інших учасників схеми.