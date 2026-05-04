Слідчі провели обшуки в ліцеї 1 травня

Директора луцького ліцею № 15 Олега Гребенюка відсторонили від виконання обов’язків після викриття схеми фіктивного працевлаштування військовозобовʼязаних і розтрати бюджетних грошей. Відповідне рішення ухвалили у зв’язку з проведенням слідчих дій. Про це повідомив misto.media директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.

«У зв’язку з проведенням слідчих дій директор відсторонений. Чи повернеться він до роботи – навряд чи», – зазначив Віталій Бондар.

Наразі обов’язки керівника закладу виконує його заступник. Щодо інших фігурантів справи – кадрових рішень поки не ухвалювали.

Нагадаємо, 1 травня у ліцеї № 15 відбулися обшуки. За результатами слідчих дій директору ліцею, його заступнику та секретарю повідомили про підозру і призначили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За даними слідства, посадовці організували схему з оформленням на роботу чоловіків призовного віку, що давало їм підстави для відстрочки від мобілізації. Насправді ж військовозобовʼязані не працювали у ліцеї, а були зайняті в інших сферах.

Формально працевлаштованим нараховували зарплати й премії, частину яких вони передавали організаторам схеми. Загальна сума збитків перевищує 3 млн грн. Із них майже 1 млн грн псевдопрацівники перерахували безпосередньо на рахунки фігурантів.

Директору, заступнику та секретарю навчального повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), що передбачає до 12 років позбавлення волі.