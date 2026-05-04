Трамвай на львівській вулиці

У Львові трамвай – це доволі поширений громадський транспорт, але люди часто помиляються при відмінюванні слова. «Трамвая» чи «трамваю»? Розберімось разом.

«Якщо йдеться про іменники чоловічого роду з нульовим закінченням на позначення машин та їхніх деталей, то в родовому відмінку однини матимемо закінчення -а/-я. Тому правильно: трамвая, дизеля, мотора, мотоцикла, тролейбуса», – пояснює мовознавиця Марія Словолюб у своєму ТікТоці.

Тобто українською мовою правильно говорити та писати «трамвая», а не «трамваю».

Правильні приклади вживання слова:

Вибач, що запізнилась, довго не було трамвая.

Водій львівського трамвая оголосив хвилину мовчання.

ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом: