Помиляється кожен, але не варто цим пишатись: правильно «трамвая» чи «трамваю»
Трамвай на львівській вулиці
У Львові трамвай – це доволі поширений громадський транспорт, але люди часто помиляються при відмінюванні слова. «Трамвая» чи «трамваю»? Розберімось разом.
«Якщо йдеться про іменники чоловічого роду з нульовим закінченням на позначення машин та їхніх деталей, то в родовому відмінку однини матимемо закінчення -а/-я. Тому правильно: трамвая, дизеля, мотора, мотоцикла, тролейбуса», – пояснює мовознавиця Марія Словолюб у своєму ТікТоці.
Тобто українською мовою правильно говорити та писати «трамвая», а не «трамваю».
Правильні приклади вживання слова:
- Вибач, що запізнилась, довго не було трамвая.
- Водій львівського трамвая оголосив хвилину мовчання.
