Тертий пиріг із лимоном і рикотою поєднує розсипчасте тісто, ніжну сирну начинку та виразний цитрусовий шар. Завдяки такій комбінації десерт виходить водночас легким і насиченим. Рецепт від Марини Романченко.

Інгредієнти Масло 180 г Борошно 350 г Цукор 310 г Яйця 2 шт. Розпушувач 1 ч. л. Сіль 0,25 ч. л. Рикота 250 г Цедра лимона на смак Крохмаль 2 ст. л. Лимон 1 шт.

Спосіб приготування:

Крок 1 Перетріть 180 грамів холодного масла з 350 грамами борошна, додайте 120 грамів цукру, 1 чайну ложку розпушувача, сіль, 1 яйце і замісіть тісто. Розділіть його на 3 частини: 2/3 відправте у холодильник, а 1/3 – у морозилку.

Крок 2 Змішайте рикоту з яйцем, 80 грамами цукру, цедрою і 1 столовою ложкою крохмалю.

Крок 3 Один лимон подрібніть з 110 грамами цукру і 1 столовою ложкою крохмалю до однорідної маси.

Крок 4 У форму викладіть охолоджене тісто, зверху – сирну начинку, а потім лимонний шар. Натріть зверху заморожене тісто.