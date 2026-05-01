Тертий пиріг з лимоном і рикотою. Рецепт дня
До теми
Тертий пиріг із лимоном і рикотою поєднує розсипчасте тісто, ніжну сирну начинку та виразний цитрусовий шар. Завдяки такій комбінації десерт виходить водночас легким і насиченим. Рецепт від Марини Романченко.
Інгредієнти
|Масло
|180 г
|Борошно
|350 г
|Цукор
|310 г
|Яйця
|2 шт.
|Розпушувач
|1 ч. л.
|Сіль
|0,25 ч. л.
|Рикота
|250 г
|Цедра лимона
|на смак
|Крохмаль
|2 ст. л.
|Лимон
|1 шт.
Спосіб приготування:
Крок 1
Перетріть 180 грамів холодного масла з 350 грамами борошна, додайте 120 грамів цукру, 1 чайну ложку розпушувача, сіль, 1 яйце і замісіть тісто. Розділіть його на 3 частини: 2/3 відправте у холодильник, а 1/3 – у морозилку.
Крок 2
Змішайте рикоту з яйцем, 80 грамами цукру, цедрою і 1 столовою ложкою крохмалю.
Крок 3
Один лимон подрібніть з 110 грамами цукру і 1 столовою ложкою крохмалю до однорідної маси.
Крок 4
У форму викладіть охолоджене тісто, зверху – сирну начинку, а потім лимонний шар. Натріть зверху заморожене тісто.
Крок 5
Випікайте пиріг при 180°C приблизно 35–40 хвилин до золотистої скоринки.