«ПриватБанк» спрямує до бюджету 70% прибутку

Кабмін затвердив нормативи відрахування дивідендів державними компаніями за 2025 рік. Очікується, що до бюджету надійде майже 50 млрд грн. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Для компаній енергосектору встановлено такі відрахування:

«Енергоатом» – 50% чистого прибутку (9,344 млрд грн);

«Укргідроенерго» – 30% (6,285 млрд грн);

«Нафтогаз України» – 30% державної частки прибутку (970 млн грн);

«Оператор ГТС України» – 50% (4,218 млрд грн);

«Оператор ринку» – 75% (30,5 млн грн).

Частину прибутку, яка залишиться у компаній, спрямують на підготовку до опалювального сезону, відновлення інфраструктури та захист енергетичних об’єктів

Для держпідприємств інших секторів також визначено окремі нормативи:

«Українська оборонна промисловість» – 30% (1,048 млрд грн);

«Укренергомашини» – 75% державної частки (1,733 млн грн);

«Укрфінжитло» – 30% (2,062 млрд грн).

В уряді зауважили, що рішення щодо кожної компанії ухвалювали після консультацій із наглядовими радами та менеджментом, враховуючи фінансові показники та потреби у відновленні.

Окремо визначили і відрахування державних банків:

«ПриватБанк» – 20,4 млрд грн (70% прибутку);

«Ощадбанк» – 4,8 млрд грн (30%).

Як писав Forbes Україна, у 2025 році найбільший виторг в Україні отримали «Д.Трейдінг», «Енергоатом», «АТБ-Маркет». Половина компаній із першої десятки – державні. «Енергоатом» за рік збільшив виторг на 23% – до 254 млрд грн та наростив прибуток до 18,6 млрд грн (проти 1,3 млрд грн у 2024 році).