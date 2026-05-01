Прикордонникам загрожує до 10 років ув’язнення

Правоохоронці затримали двох інспекторів Державної прикордонної служби, які брали хабарі з чоловіків за безперешкодний проїзд до прикордонної смуги. Прикордонникам загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону в п’ятницю, 1 травня, серед підозрюваних – 24-річний сержант та 32-річний інспектор у званні молодшого сержанта ДПСУ. Один з них встановив «тариф» у 200 доларів з чоловіка за безперешкодний проїзд до прикордонної смуги без перевірки військово-облікових документів, а інший – 500 доларів.

«У квітні 2026 року задокументовано факт пропуску мікроавтобуса з п’ятьма чоловіками – за це військовослужбовець отримав 1 тис. доларів. Іншого прикордонника викрили під час одержання 1 тис. доларів за сприяння виїзду двох людей», – розповіли правоохоронці.

Військовослужбовців арештували з можливістю внесення застави. За хабарництво (ч. 3 ст. 368 КК України) їм загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років, з конфіскацією майна.