Колишнього прикордонника підозрюють у передачі хабаря працівнику СБУ

Прокурор САП подав до Вищого антикорупційного суду позов про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активів ексначальника відділу Держприкордонслужби. За інформацією сайту «Слово і діло», йдеться про керівника відділу прикордонної служби «Соломоново» Чопського прикордонного загону Олександра Марущака.

Як повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у вівторок, 7 квітня, йдеться про активи, придбані прикордонником у 2022–2023 роках, зокрема таунхаус із земельною ділянкою на Закарпатті та автомобіль Toyota Rav-4.

«Аналізом офіційних доходів і витрат зʼясовано, що ані родичам прикордонника, ані йому самому не вистачило б законних доходів для придбання таких активів. Суд наклав арешт на майно відповідача», – зазначили в САП.

Справу за фактом ймовірного хабарництва у Держприкордонслужбі західного регіону почали розслідувати у 2024 році. Серед обвинувачених – старший оперуповноважений в особливо важливих справах СБУ у Вінницькій області В’ячеслав Катеринич та керівник відділу прикордонної служби «Соломоново» Чопського прикордонного загону Олександр Марущак, інформує «Слово і діло».

«За оперативними даними, працівник СБУ через свого посередника Сергія Панькуша вимагав неправомірну вигоду від прикордонника Олександра Марущака, оскільки він нібито задокументував його протиправні дії. Панькуш пішов на угоду про визнання вини та визнав, що за період з 5 січня по 27 квітня 2024 року отримав 358 тис. доларів у криптовалюті, яку потім відправляв працівнику СБУ», – йдеться у публікації.

18 березня Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання вини та призначив Сергію Панькушу 3 роки випробувального терміну. Розгляд справи В’ячеслава Катеринича та Олександра Марущака триває.