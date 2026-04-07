Після перевірки НАЗК депутат Більшівцівської селищної ради виправив декларацію

Галицький районний суд визнав депутата Більшівцівської селищної ради Івана Білущака винним у поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації і призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Як повідомили в НАЗК у понеділок, 6 квітня, у декларації депутата за 2024 рік зафіксували порушень на 1,6 млн грн. За матеріалами справи, Іван Білущак не задекларував приміщення адмінбудинку, кілька гаражів та майстерню.

Під час судового засідання, депутат пояснив, що не вказував нерухомість з огляду на її зношеність, вважаючи, що через незначну вартість нема потреби декларувати ці об’єкти. Водночас захисник Івана Білущака наполягав, що згідно з актами приймання-передачі майна вартість незадекларованої нерухомості становить 91,3 тис. грн, а приміщення адмінбудинку, гаражів і майстерні складу депутат не купував, а придбав шляхом погашення майнового сертифікату.

Натомість, суд звернув увагу, що для оцінки майна слід враховувати його ринкову вартість. Дослідивши всі матеріали справи, зокрема витяги з реєстру речових прав, а також повідомлення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз про визначену вартість незадекларованого майна, суддя Микола Мергель визнав депутата Більшівцівської селищної ради винним у поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації і призначив йому 17 тис. грн штрафу. Постанову можна оскаржити.

За даними ЦВК, власник фермерського господарства Іван Білущак балотувався в депутати селищної ради як самовисуванець. Після перевірки НАЗК він виправив декларацію за 2024 рік, вказавши два гаражі та три нежитлові приміщення у селі Яблунів, яких не було у попередньому документі.