Олександр Шевченко двічі обирався народним депутатом України

Голова депутатської фракції «За майбутнє» в Івано-Франківській обласній раді, засновник гірськолижного курорту «Буковель» Олександр Шевченко опублікував декларацію про доходи у 2025 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК у вівторок, 31 березня.

Олександр Шевченко задекларував понад 9,2 млн грн доходу від підприємницької діяльності. Також він вказав, що заробив 137 тис. грн в Івано-Франківському приватному «Католицькому ліцеї св. Василя Великого» та 48 тис. грн у компанії «Скіпас драйв». У 2025 році Олександр Шевченко отримав у подарунок від родичів – Андрія, Алли, Станіслава та Леоніда Шевченків понад 37 млн грн.

У 2025 році Олександр Шевченко позичив загалом 211 млн грн – фірмам співмешканки Тетяни Шевченко «Скіпас драйв», «Скіпас тур» та ТзОВ «Галичина-цукор», а також – компанії «Імпульс-іва» Віктора Шевченка та Володимира Човганюка.

На банківських рахунках в Олександра Шевченка – понад 1,2 млн доларів, 52 тис. євро та 600 тис. грн. Ще 1,9 млн доларів він тримає готівкою. У його власності немає нерухомості. Водночас депутат задекларував годинники Breitling, Longines Ulysse, Nardin, Rolex, а також автомобіль Alfa Romeo 1987 року.

Співмешканка депутата Тетяна Шевченко задекларувала понад 9,2 млн грн доходу від підприємницької діяльності та 173 тис. грн зарплати в компанії «ПБС». На її банківських рахунках є понад 500 тис. доларів, 227 тис. євро та 358 тис. гривень. Готівкою Тетяна Шевченко тримає 1,2 млн грн, 894 тис. доларів та 47 тис. євро. У власності Тетяни Шевченко залишаються апартаменти у селі Поляниця, квартира та 10 паркомісць в Івано-Франківську, а також 2 земельні ділянки у селі Чукалівка.

Син засновника «Буковелю» Олександр Шевченко задекларував близько 9,2 млн грн доходу від підприємницької діяльності. У його власності – апартаменти у Поляниці за 2,2 млн грн та мотоцикл «КМЗ».

Додамо, що Олександр Шевченко двічі обирався народним депутатом України, а в 2019 році був кандидатом у президенти. У 2021 році зазнав поразки від Василя Вірастюка на проміжних виборах до ВРУ. Нині політик та бізнесмен є депутатом Івано-Франківської обласної ради від партії «За майбутнє».