Підряд на капітальний ремонт 22-кілометрової ділянки дороги Івано-Франківськ – Бистриця виграла компанія «ПБС», пов’язана з родиною засновника гірськолижного курорту «Буковель», екснардепа Олександра Шевченка.

Йдеться про тендер з очікуваною вартістю 2,3 млрд грн, який провели з другої спроби. Аукціон, запланований на 29 вересня, не відбувся через «приведення у відповідність назви об’єкта закупівлі».

Через тиждень Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області оголосила нові торги, учасниками яких стали азербайджанська AzVirt MMC і ТОВ «ПБС». Останнє і виграло аукціон 7 листопада, запропонувавши за лот майже 2,18 млрд грн – на 178 млн грн менше, ніж суперник.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «ПБС», зареєстроване у селі Бистриця у 2004 році, належить Іванні Непик. Остання керує також ТОВ «Галичина Цукор», що належить Тетяні Шевченко – дружині засновника гірськолижного курорту «Буковель» Олександра Шевченка. У декларації за 2024 рік Шевченко вказав, що позичив ТОВ «Галичина Цукор» понад 238 тис. грн.

За словами голови Поляницької громади Миколи Поляка, дорога Івано-Франківськ – Бистриця може стати альтернативною до Буковелю після розширення курорту до села Бистриця.