Василь Вірастюк балотувався до Верховної Ради від партії «Слуга народу»

Центральна виборча комісія на своєму засіданні 19 травня визнала обраним на проміжних виборах 28 березня депутатом Верховної Ради від округу №87 Василя Вірастюка.

«Враховуючи рішення судів та позицію Великої палати Верховного суду, комісія визнала голосування на шести дільницях недійсним і встановила результати без їх врахування», – йдеться в повідомленні ЦВК у Facebook.

Як повідомила громадська мережа «ОПОРА», мова йде про дільниці, де під час перерахунку бюлетенів виявили менше голосів за головного конкурента Вірастюка на цих виборах Олександра Шевченка.

У ЦВК вирішили, що на виконання рішення суду встановлюватимуть результати виборів без результатів на цих дільницях. Таким чином загалом не врахували 3189 голосів.

Після цього рішення ЦВК склала новий протокол за результатами виборів на окрузі. Лідером залишився Вірастюк. За нього віддали свої голоси 14811 людей, за Олександра Шевченка («За Майбутнє») – 13942, а кандидата від ВО «Свобода» Руслана Кошулинського – 13463.

Довибори на окрузі №87: що відомо

Довибори у 87 окрузі в Івано-Франківській області до Верховної Ради відбулися 28 березня. У наступні дні після виборів кандидати почали повідомляти про фальсифікації. Кандидат від «Свободи» Руслан Кошулинський говорив про підкуп виборців, кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк – про «інші» порушення (без уточнень), а Олександр Шевченко у зверненні до Зеленського заявляв, що Вірастюк «намагається сфальсифікувати» результати голосування. Також поліція повідомляла про «замінування» будівлі Окружної виборчої комісії (при перевірці вибухівку не виявили) і двічі змінювали голову ОВК. Зрештою 1 квітня будівлю ОВК 87 оточили правоохоронці.

Голоси на деяких дільницях рахували по кілька разів, під час чого «губилися» бюлетені за Шевченка. Також голосування на деяких дільницях, де теж переміг Шевченко, суд визнав недійсним. За остаточними даними, Вірастюк обійшов Шевченка на 700 голосів, але останній оскаржив низку рішень комісій у судах.

1 травня Велика палата Верховного суду скасувала рішення Центральної виборчої комісії про обрання нардепом в окрузі № 87 (Івано-Франківська область) кандидата від «Слуги народу» Василя Вірастюка.

Після цього ЦВК відмовилася реєструвати Василя Вірастюка народним депутатом і почала шукати спосіб, як встановити результати виборів на окрузі №87