Окружний адміністративний суд Івано-Франківська визнав рішення ОВК №87 про перерахунок голосів на двох дільницях незаконним, повідомив кандидат у народні депутати від цього округу Олександр Шевченко.

«Суд визнав рішення про перерахунок бюлетенів ДВК 260028 (с. Монастирчани) Незаконним! Окружна виборча комісія не мала права брати на перерахунок цю дільницю без відповідних на це підстав!» – написав Шевченко у Facebook увечері 4 квітня.

Він зазначив, що це перше позитивне рішення на його користь.

Пізніше кандидат повідомив, що суд прийняв рішення щодо незаконності перерахунку голосів на ще одній дільниці – №260012 (с. Горохолин Ліс).

«Окружна виборча комісія не мала права відправляти на перерахунок цю дільницю тільки через відсутність на пакеті із виборчою документацією назви виду виборів», – зазначив він.

Разом з тим, як повідомила громадянська мережа «Опора», до полудня 4 квітня суди розглянули вісім справ за позовами Шевченка щодо скасування рішення про повторний підрахунок голосів. У шести позовах суд йому відмовив, у двох кандидат сам відмовився від заявлених вимог.

Нагадаємо, що ЦВК оголосила про перемогу кандидата від «Слуги народу» Василя Вірастюка на довиборах до парламенту, які пройшли 28 березня в окрузі №87 Івано-Франківської області, до якого входять Надвірнянський, частина Коломийського й Богородчанського району і місто Яремче. При цьому окружна виборча комісія провела повторний перерахунок голосів, який показав перемогу Вірастюка, хоча дані з протоколів низки виборчих дільниць показували перемогу Олександра Шевченка, який балотувався від партії «За майбутнє». Відтак внаслідок перерахунку в Шевченка виявилося значно менше голосів, аніж було зазначено у протоколах.

Крім того, перемогу Шевченка показував екзит-пол і паралельний підрахунок голосів.

Як зазначили в «Опорі», особливістю проблемної ситуації на цьому окрузі є те, що дані протоколів ДВК та повторного підрахунку голосів не збігаються лише у кількості бюлетенів на підтримку Шевченка, але відповідають одне одному щодо кількості невикористаних і виданих бюлетенів, підписів у списках виборців, кількостях голосів на підтримку інших кандидатів.